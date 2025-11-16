Tavşanlı'da Melki (Kanlıca) Mantarı Bolluğu: Fiyatlar 400 TL'den 70-100 TL'ye Düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde melki (kanlıca) mantarı bolluğu

Tavşanlı'da özellikle güz mevsiminde ormanlarda çıkan melki (kanlıca) mantarının bollaşması, pazardaki fiyatları derinden etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda ilk çıktığı zaman kilosu 400 TL olan mantar, çevre ilçelerde de artan arzın etkisiyle bu hafta tezgâhlarda 70 TL ile 100 TL arasında satışa sunuldu.

Fiyatlarda sert düşüş

Talep devam etse de mantarın yaygın bulunması fiyatları geriletti. Satıcılar, fiyatlardaki bu sert düşüşü mantarın her yerde bulunabilir hale gelmesine bağlarken, piyasa koşullarının kısa sürede değişebileceğine dikkat çekiyorlar.

Toplama zorluğu ve yerel ilgi

Mantar satıcıları, melkinin her ortamda yetişmediğini ve özellikle güz mevsiminde ortaya çıktığını belirterek, toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu vurguladı. Kimi zaman sabah güneşin doğuşundan akşama kadar ormanlarda mantar aradıklarını söyleyen vatandaşlar, bu emeğin doğal olarak fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

Melki mantarı, lezzetiyle Tavşanlı ve çevresinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

