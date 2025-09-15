Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış, günümüzden 4 bin 500 yıllık 7 insan biçimli idolün bulunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:42
Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy, çalışmaları yürüten ve destek veren başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla veriye ulaşılması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden...

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
2
Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı
3
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
4
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 22'ye Düştü
5
Büyükelçi Küçükyılmaz: Türkiye-Cezayir İlişkileri 10 Milyar Dolara Taşınacak
6
Türkiye'de AFAD gönüllülük seferberliği 1 milyon 603 bin 900'e ulaştı
7
Erdoğan Katar'a Gitti: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne Katılım

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü