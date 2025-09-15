Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy, çalışmaları yürüten ve destek veren başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla veriye ulaşılması öngörülüyor.

