Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Yavuz Erkan Atandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine Gelir Uzmanı Yavuz Erkan atandı. Yeni görevine 2025 yılının Şubat ayında başlayan Erkan için ilçe protokolünden "hayırlı olsun" ziyaretleri başladı.

Göreve Başlangıç ve Protokol Ziyaretleri

Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ndeki yeni görevine başlayan Yavuz Erkan, ilk tebrikleri ilçe protokolünden kabul etti. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, Müdür Erkan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler. Ziyaretçiler, Erkan'a Tavşanlı için verimli ve başarılı bir görev süresi temennisinde bulundu.

Eğitim ve Kariyer

1988 yılında Kocaeli/İzmit'te doğan ve aslen Bolu/Göynük nüfusuna kayıtlı olan Yavuz Erkan, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli/İzmit'te tamamladı. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde bölüm ikincisi olarak bitiren Erkan, halen aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde tezli yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Kariyeri boyunca Gelir Uzmanı olarak görev yapan Erkan, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 6 yıl ve Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıllık Gelir Uzmanlığı tecrübesine sahip.

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ