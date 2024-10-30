DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,19 -0,24%
ALTIN
3.068,21 -0,37%
BITCOIN
2.485.350,12 -0,24%

Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

Tayfun Pirselimoğlu, 'Cerrah' romanıyla 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:59
Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

Tayfun Pirselimoğlu'nun Başarısı

Tayfun Pirselimoğlu, 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Yazar, yönetmen ve senarist olan Pirselimoğlu, bu prestijli ödülü 'Cerrah' adlı romanı ile elde etti.

Ödülün Sahipleri ve Veriliş Amacı

Ödül, Cevdet Kudret'in ailesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TÜYAP işbirliğinde sunulmaktadır. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, her yıl Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmak amacıyla, şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme bölgelerinde dönüşümlü olarak verilmektedir.

Seçici Kurulun Değerlendirmesi

Seçici kurul, Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş’ten oluşmaktadır. Bölüm, 'Cerrah' adlı romanın çağın akıl dışı durumlarını ve kimlik bunalımlarını yenilikçi bir anlatı diliyle sunduğu için ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Ödül Töreni

Ödül töreni, 9 Kasım tarihinde TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayfun Pirselimoğlu 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü Kazandı
2
Grand İsias Hotel Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: Deprem Yönetmeliğine Uymadığı Vurgulandı
3
Ankara'da Kızılay Haftası Sokağı Açıldı
4
Gürcistan'da Seçim Hile İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'ye Destek Vurgusu
6
İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor
7
Bakan Göktaş'ın Katar'daki İkili Görüşmeleri

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek