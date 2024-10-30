Tayfun Pirselimoğlu'nun Başarısı

Tayfun Pirselimoğlu, 2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Yazar, yönetmen ve senarist olan Pirselimoğlu, bu prestijli ödülü 'Cerrah' adlı romanı ile elde etti.

Ödülün Sahipleri ve Veriliş Amacı

Ödül, Cevdet Kudret'in ailesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TÜYAP işbirliğinde sunulmaktadır. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, her yıl Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmak amacıyla, şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme bölgelerinde dönüşümlü olarak verilmektedir.

Seçici Kurulun Değerlendirmesi

Seçici kurul, Asuman Kafaoğlu-Büke, Fatih Altuğ, Handan İnci, İbrahim Yıldırım ve Ömer Türkeş’ten oluşmaktadır. Bölüm, 'Cerrah' adlı romanın çağın akıl dışı durumlarını ve kimlik bunalımlarını yenilikçi bir anlatı diliyle sunduğu için ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Ödül Töreni

Ödül töreni, 9 Kasım tarihinde TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecektir.