Tayland'da Düşen Uçakta 9 Kişinin Cesedi Bulundu

Tayland'da Uçak Kazası: 9 Kişinin Cesedi Bulundu

Tayland'ın doğusundaki Chachoengsao ilinde 22 Ağustos tarihinde düşen küçük uçağın enkazında yapılan arama çalışmaları neticesinde, toplamda 9 kişinin cesedine ulaşıldığı doğrulandı.

Kaza ile İlgili Detaylar

Resmi kaynaklara göre, kazada hayatını kaybedenlerin 5'inin Çin vatandaşı, 4'ünün ise Taylandlı mürettebat olduğu belirlendi. Bangkok yakınlarında, ormanda düşen Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağın arama çalışmalarında Chatchai Nanthamongkol, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Nanthamongkol'un ifadelerine göre, uçak, Suvarnabhumi Havalimanı'ndan kalkarak, Trat eyaletindeki Ko Mai Chee Havalimanı’na gitmekteydi ve kalkışından sadece yarım saat sonra düştü.

Soruşturma Süreci Başlatıldı

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, bölgeyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, düşüş nedenini belirlemek için havacılık uzmanlarıyla işbirliği yapacaklarını bildirdi. Ancak, uçağın kara kutusu olmadığı için olayla ilgili soruşturmanın, görgü tanıklarının ifadeleri ile ilerleyeceği belirtildi.