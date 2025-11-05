Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı

Tayland’da 5 Kasım’da kutlanan Loy Krathong’ta halk ve turistler suya krathong bıraktı; çevre dostu fenerler ve Başbakan Anutin’in Kraliçeye saygı çağrısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 21:09
Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı

Tayland’da Loy Krathong: Suya Bırakılan Geleneksel Fenerler

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ın geleneksel Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 5 Kasım tarihine denk gelen bayram gecesinde halk, nehir, göl ve deniz kenarlarına akın etti.

Ay takvimine göre yılın son dolunay gecesinde kutlanan festivalde Taylandlılar, dua eşliğinde el yapımı krathong adı verilen fenerleri suya bıraktı. Muz ve hindistancevizi ağacı yapraklarının içine yerleştirilen çiçekler, meyveler, mumlar ve tütsülerle süslenen geleneksel fenerlerin yanı sıra, son yıllarda çevre dostu malzemelerle hazırlanan krathong’lar da yoğun ilgi gördü.

Özellikle su canlılarına zarar vermemesi nedeniyle tercih edilen ekmek ve cipsten yapılan fenerler bu yıl da rağbet gördü. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler, haftalar öncesinden hazırladıkları kendi fenerleriyle kutlamalara katıldı.

Festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaparken ülkeyi ziyaret eden turistler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Başkent Bangkok’ta Chao Praya Nehri çevresi ve çeşitli parklar, hem yerli halkın hem de turistlerin kutlamalarını izlediği noktalardan oldu.

Başbakan Anutin’den Kraliçeye Saygı ve Çevre Vurgusu

Başbakan Anutin Charnvirakul, Bangkok’taki Hükümet Binası önündeki kanalda düzenlenen etkinliğe eşiyle birlikte katılarak suya fener bıraktı. Anutin, bu yılki festivalin geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kraliçe Anne Sirikit’e saygı temalı olduğunu belirtti.

Başbakan, vatandaşlara hem yas dönemine saygı hem de çevreye duyarlılık gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

TAYLAND'DA YÜZEN FENER FESTİVALİ

TAYLAND'DA YÜZEN FENER FESTİVALİ

TAYLAND'DA YÜZEN FENER FESTİVALİ

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Seren Albay, Sokak Hayvanlarına Evinde Şefkatle Bakıyor
2
Samsun'da FETÖ Operasyonunda 1 Kişiye Ev Hapsi, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest
3
Osmangazi Belediyesi 2026 Bütçesi 9 milyar 525 milyon lira ile Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
4
Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı
5
Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" Cacabey ve Kapucu Camii'ni Aydınlattı
6
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
7
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi