Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı

Tayland’da Loy Krathong: Suya Bırakılan Geleneksel Fenerler

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ın geleneksel Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 5 Kasım tarihine denk gelen bayram gecesinde halk, nehir, göl ve deniz kenarlarına akın etti.

Ay takvimine göre yılın son dolunay gecesinde kutlanan festivalde Taylandlılar, dua eşliğinde el yapımı krathong adı verilen fenerleri suya bıraktı. Muz ve hindistancevizi ağacı yapraklarının içine yerleştirilen çiçekler, meyveler, mumlar ve tütsülerle süslenen geleneksel fenerlerin yanı sıra, son yıllarda çevre dostu malzemelerle hazırlanan krathong’lar da yoğun ilgi gördü.

Özellikle su canlılarına zarar vermemesi nedeniyle tercih edilen ekmek ve cipsten yapılan fenerler bu yıl da rağbet gördü. Ülke genelindeki okullarda öğrenciler, haftalar öncesinden hazırladıkları kendi fenerleriyle kutlamalara katıldı.

Festival, renkli görüntülere ev sahipliği yaparken ülkeyi ziyaret eden turistler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Başkent Bangkok’ta Chao Praya Nehri çevresi ve çeşitli parklar, hem yerli halkın hem de turistlerin kutlamalarını izlediği noktalardan oldu.

Başbakan Anutin’den Kraliçeye Saygı ve Çevre Vurgusu

Başbakan Anutin Charnvirakul, Bangkok’taki Hükümet Binası önündeki kanalda düzenlenen etkinliğe eşiyle birlikte katılarak suya fener bıraktı. Anutin, bu yılki festivalin geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kraliçe Anne Sirikit’e saygı temalı olduğunu belirtti.

Başbakan, vatandaşlara hem yas dönemine saygı hem de çevreye duyarlılık gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

