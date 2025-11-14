Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı

Ankara merkezli operasyonda Tayland'dan gelen 1 ton 508 kilogram skunk ve 1 milyar lira değerindeki sevkiyat Kocaeli Derince limanında ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:58
Ankara merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tayland’dan Türkiye’ye getirildiği belirlenen 1 ton 508 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar lira olduğu açıklandı.

Operasyon Detayları

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tayland’dan gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde gelen istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan hazırlık ve teknik takiplerin ardından Ankara merkezli operasyon kapsamında Kocaeli, Artvin ve İstanbul illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Madde ve Gemi Konteyneri

Kocaeli’nin Derince limanında durdurulan bir konteynerde arama yapıldı. Aramada, ananas ve kuru erik yüklerinin altına gizlenmiş toplam 1 ton 508 kilogram skunk maddesi bulundu. Uyuşturucunun konteyner içindeki gizlenme biçimi ve paketlemeye dair ayrıntılar polis raporunda yer aldı.

Şüpheliler ve Hukuki Süreç

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Güzergah ve Yükleme Bilgisi

Polis yetkilileri, Tayland’dan yüklenen 5 farklı türdeki skunk'un sırasıyla Çin, İspanya, İsrail ve Mısır rotaları üzerinden Türkiye’ye getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

