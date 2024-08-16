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Tayland'ın En Genç Başbakanı Paetongtarn Şinavatra Göreve Geldi

Paetongtarn Şinavatra, Tayland'ın 31. başbakanı olarak 37 yaşında görevi devraldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:45
Tayland'ın En Genç Başbakanı Paetongtarn Şinavatra Göreve Geldi

Tayland'da Tarihi Seçim

37 yaşındaki Paetongtarn Şinavatra, Tayland'ın 31. başbakanı olarak parlamentoda yapılan oylama sonucunda görevi devraldı. Bangkok Post'un haberine göre, Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları tarafından aday gösterilen Paetongtarn, 319 oy alarak seçimde zafer kazandı. Oylamada 145 milletvekili aleyhine oy kullanırken, 27 milletvekili çekimser kaldı.

Şinavatra Ailesinin Üçüncü İsim

37 yaşındaki Paetongtarn, ülkenin en genç başbakanı olmanın yanı sıra, Şinavatra ailesinden bu görevi üstlenen üçüncü kişi oldu. Babası Taksin Şinavatra'nın yanı sıra, aileden başka bir üye de bu makama gelmişti.

Önceki Hükümetin Düşüşü

Önceki Başbakan Srettha Thavisin, 14 Ağustos 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle görevden alınmıştı. Bu durum, Paetongtarn'ın liderlik için öne çıkmasına zemin hazırladı.

Eski Başbakan Taksin Şinavatra, 2006 yılında bir askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı ve şimdi kızı, siyasi sahnede yeni bir dönemin kapısını aralamış durumda.

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