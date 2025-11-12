Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: 1 ölü

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında yeniden tırmanan gerilim, tartışmalı bir köy yakınında yaşanan çatışmayla can aldı. Kamboçya Savunma Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çatışmanın ayrıntıları

Kamboçya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, olay yerel saatle 15.50 civarında tartışmalı bir sınır köyü yakınında meydana geldi ve Tayland birliklerinin ateş açtığı iddia edildi. Tayland Ordu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise önce Kamboçyalı askerlerin Tayland’a ateş açtığını belirtti. Suvaree, "Tayland güçleri siper aldı ve çatışma kurallarına uyarak uyarı ateşi açtı. Olay, sakinlik sağlanana kadar yaklaşık 10 dakika sürdü" dedi. Tümgeneral Suvaree, Tayland tarafında can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Tepkiler ve iddialar

Taraflar, tartışmalı sınır yerleşimine ilişkin egemenlik iddialarını sürdürüyor. Tayland, Sa Kaeo eyaletindeki Ban Nong Ya Kaew köyünün kendisine, Kamboçya ise Banteay Meanchey eyaletindeki Prey Chan köyünün bir parçası olduğunu savunuyor.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, Sisaket eyaletinde meydana gelen kara mayını patlaması sonucu 4 Tayland askerinin yaralandığını ve Kamboçya’dan özür beklediklerini söyledi. Balankura, "Olayların gerçek yüzünü, kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarmalarını ve bununla birlikte aynı durumun gelecekte tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalarını istedik" dedi.

Tayland, 9 Kasım’da tespit edilen dikenli tel çitin kaldırılmasının ardından Kamboçya’nın yeni kara mayınları döşeyerek ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti. Kamboçya hükümeti ise bu iddiaları "kesin bir şekilde reddettiğini" ve yeni mayın yerleştirilmediğini, "asla da yerleştirilmeyeceğini" açıkladı. Kamboçya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Kamboçya-Tayland sınırında 1970’li ve 1980’li yıllarda yaklaşık 30 yıl süren Kamboçya iç savaşlarından kalan mayın tarlalarının çoğu, zorlu arazi şartları ve sınır bölgelerinin statüsünün henüz belirlenememiş olması nedeniyle henüz temizlenmedi" uyarısında bulundu.

Gerginliğin geçmişi

İki ülke arasındaki gerilim, 16 Temmuz’da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesiyle tırmandı. Bu gelişmenin ardından Tayland, 23 Temmuz’da Kamboçya’daki büyükelçisini geri çağırdı ve Bangkok’taki Kamboçya büyükelçisini sınır dışı etti. 24 Temmuz’da antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede başlayan çatışmalar diğer bölgelere yayıldı; Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlerken, Tayland ordusu F-16 savaş uçaklarıyla sınırdaki askeri hedefleri bombaladı.

Söz konusu çatışmalarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke 28 Temmuz’da ilk ateşkes anlaşmasına vardı; Ekim ayı sonunda ise Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim in katıldığı bir törenle ateşkes anlaşması imzalandı. Ancak ateşkese rağmen tansiyon kısa sürede yeniden yükseldi ve Tayland yönetimi 10 Kasım Pazartesi günü, Sisaket eyaletinde mayın patlaması sonucu askerlerin yaralanmasının ardından Kamboçya ile imzalanan "barış anlaşmasını" askıya aldığını duyurdu.

Her iki ülke de 1907’de Fransa’nın Kamboçya’yı sömürge olarak yönettiği dönemde haritalandırılan ve toplam 817 kilometrelik kara sınır boyunca belirlenmemiş noktalar nedeniyle egemenlik ihtilafıyla karşı karşıya.

KAMBOÇYA'DA TAYLAND İLE SINIRDA ÇIKAN ÇATIŞMA NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. İKİ KOMŞU ÜLKE, BİRBİRİNİ ATEŞ AÇMAKLA SUÇLADI.