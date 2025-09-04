DOLAR
Tayland Kraliyet Ofisi, Phumtham'ın Parlamentoyu Feshetme Talebini Reddetti

Tayland Kraliyet Konsey Ofisi, geçici Başbakan Vekili Phumtham'ın parlamentoyu feshetme kararını hukuki uyuşmazlık endişesiyle reddetti; Phumtham konuyu tekrar değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:58
Tayland’ta, geçici Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai tarafından Kraliyet makamına sunulan ve parlamentonun feshedilmesini öngören kararname, Tayland Kraliyet Konsey Ofisi tarafından reddedildi. Reddin gerekçesi olarak Phumtham’ın "geçici" başbakan statüsünün yol açabileceği hukuki uyuşmazlıklar gösterildi.

Kararın gerekçesi ve hükümetin tepkisi

Kararnameyi değerlendiren Kraliyet Ofisi, belgede belirtilen fesih talebinin hukuki belirsizlikler yaratabileceğini belirtti. Geçici Başbakan Vekili Phumtham ise hukukun üstünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayarak, konunun yeniden incelenip değerlendirileceğini açıkladı.

Siyasi arka plan

Ana muhalefetteki Tayland Halk Partisi, iktidardaki Pheu Thai Partisinden azledilen eski Başbakan Paetongtarn Şinavatra’nın yerine vekil olarak seçilen Phumtham'a destek vermeyeceğini duyurmuştu. Parti bunun yerine koalisyonun ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul'u yeni başbakan adayı olarak desteklediğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Phumtham, parlamentoyu feshedecek Kraliyet kararnamesini sunduğunu belirtmişti.

Sızdırılan telefon görüşmesi ve sonuçları

Basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde, Paetongtarn Şinavatra'nın Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve bir Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyulmuştu. Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmiş, Paetongtarn liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti. Böylece Paetongtarn Şinavatra, Anayasa Mahkemesi tarafından son 17 yılda görevden alınan 5'inci başbakan olmuştu.

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı