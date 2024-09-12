Taylor Swift'in Seçim Desteği, Seçim Bilgilendirme Sitesine Yoğun İlgi Getirdi

Taylor Swift'in Desteği Seçim Sitelerinde Hareketlilik Yaratıyor

Amerikalı pop müziğin ünlü ismi Taylor Swift, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.

Yoğun Ziyaret Akışı

Swift'in bu desteği, ABD'nin resmi seçim bilgilendirme platformu vote.gov'a olan ziyaretçi sayısında patlama oluşturdu. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) verilerine göre, sanatçının açıklamasından hemen sonra, internet sitesine saat 14.00 itibarıyla 337,826 kişi giriş yaptı.

Swift'in Açıklamaları

Swift, söz konusu destek açıklamasını, Donald Trump ile Harris arasında gerçekleşen canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabında yaptı. Sanatçı, oyunu, Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz yönünde kullanacağını belirtti.

Yapay Zeka İle İlgili Eleştiriler

Trump'ın yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğrafını paylaşarak destek topladığını belirtmesi sonrasında, Swift'in Harris'i destekleme kararı aldığı ifade edildi. Swift, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekti.

Paylaşımın Etkisi

Taylor Swift'in Harris'e yönelik destek paylaşımı, şimdiye kadar 10 milyon'dan fazla beğeni topladı. Ayrıca, destek açıklamasında kedisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşması, Trump'ın yardımcısı James David Vance'in "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor" sözlerine bir gönderme olarak yorumlandı.