Tayvan Çevresinde Çin'e Ait 34 Askeri Hava Aracı ve 16 Gemi Tespit Edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 gemi tespit edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar olan sürede 34 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bu hava araçlarından 22'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi geçtiği ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi' ilan ettiği alanların kuzey, güneybatı ve doğu bölgelerinde uçtuğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Ada çevresinde Çin donanması'na ait 16 savaş gemisinin de tespit edildiğini ifade etti. Önceki hafta, Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) tarafından Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki yedi hava sahası bölgesinin kapatıldığını açıklamıştı. ÇHKO'nun Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıkları, tayvan Çevresi ve Batı Pasifik'teki alanlara deniz unsurlarıyla da birlikte giriş yaptığı bildirildi.

Bu askeri hareketlilik, Ada çevresinde olası bir tatbikata dair endişelere neden oluyor. Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçtiğimiz hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'ya ziyaretinde, ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğrayarak temaslarda bulunmasına sert bir şekilde karşılık vermişti.

Çin, tarihsel olarak kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia ettiği Tayvan'ın, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık durumunu sürdürdüğünü biliyoruz. Tayvan ile Çin ana karası arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı, iç savaşın ardından başlamış olup günümüzde de devam etmektedir. Son yıllarda, Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerektiğinde güç kullanımını göz ardı etmeyeceğini ifade etti.