Tayvan'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem: Çiayi'de Sarsıntılar Devam Ediyor

Tayvan'da Deprem Sarsıntısı

Tayvan, sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir depremin vurmasıyla sarsıldı. Ülkenin güneybatısındaki Çiayi ilinde, merkez üssü Dapu ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu depremin 21 Ocak tarihinde Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarının bir parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 3,2 ile 4,3 büyüklüğünde toplam 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Hatırlanacak olursa, 21 Ocak'taki 6,4 büyüklüğündeki deprem, ciddi maddi hasara yol açmış ve bu deprem sonucunda 27 kişi yaralanmıştı. Depremler, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor.