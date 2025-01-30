DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

Tayvan'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem: Çiayi'de Sarsıntılar Devam Ediyor

Tayvan'ın Çiayi ilinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:03
Tayvan'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem: Çiayi'de Sarsıntılar Devam Ediyor

Tayvan'da Deprem Sarsıntısı

Tayvan, sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde bir depremin vurmasıyla sarsıldı. Ülkenin güneybatısındaki Çiayi ilinde, merkez üssü Dapu ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu depremin 21 Ocak tarihinde Çiayi ilinin Dapu ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarının bir parçası olduğu belirtildi. Ayrıca, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 3,2 ile 4,3 büyüklüğünde toplam 5 artçı sarsıntı tespit edildi.

Hatırlanacak olursa, 21 Ocak'taki 6,4 büyüklüğündeki deprem, ciddi maddi hasara yol açmış ve bu deprem sonucunda 27 kişi yaralanmıştı. Depremler, bölge halkında endişe yaratmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Tartışıyor
2
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
3
Aile Bakanlığı'ndan Antalya'daki Yangın ile İlgili Açıklama
4
Mersin'de 'Sazan Sarmalı' Yöntemiyle Dolandırıcılık: 7 Zanlı Tutuklandı
5
Abdullah Zeydan'ın Yargılanmasına Devam Edildi: Duruşma 11 Şubat'ta
6
İstanbul Rektörleri Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasında
7
Doğu Afrikalı Liderlerden KDC'ye Ateşkes Çağrısı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı