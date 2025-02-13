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Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan'ın Tayçung şehrindeki alışveriş merkezinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:28
Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayvan'da Korkunç Bir Olay

Tayuan'ın Tayçung şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen doğal gaz patlaması, 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, "Shin Kong Mitsukoshi" adlı alışveriş merkezinin 12'nci katındaki yemek alanında gerçekleşti.

Patlama Anı ve Sonrası

Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı (NFA) tarafından yapılan açıklamada, olayın yenileme çalışmaları yapılan bir bölümde meydana geldiği belirtildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlk Belirlemeler ve Yaralılar

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer olayın nedenini belirlemek için titiz bir çalışma yürütecek.

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