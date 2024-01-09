Tayvan'da kritik liderlik seçimi: Ülke Çin balonlarıyla göz hapsinde!

Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik sorunu nedeniyle bu hafta sonu yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Bu sırada, Çin'in Ada'nın etrafında yüksek irtifa balonları göndererek baskı kurmaya çalıştığı görülüyor.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2023'te ilk kez duyurduğu Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının, Ada'nın etrafında 26'ya çıktığını bildirdi. Bakanlık, balonların Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi ihlal ettiğini ve Ada'nın hava savunma bölgesine girdiğini kaydetti.

Çin'in Ada'nın etrafında yüksek irtifa balonları göndererek baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu balonların, yılbaşından beri her gün Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından tespit edildiği ve Tayvan Boğazı'ndaki 'orta çizgi'yi ihlal ettiği bildiriliyor.

Balonların sayısının seçime yaklaşırken artması, Pekin yönetiminin Ada halkı üzerinde baskı kurmaya ve Çin'in egemenliğini pekiştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

KONU DIŞ İLİŞKİLERLE ALAKALI DEĞİL

Çin, ABD hava sahasında uçtuğu belirlenen ve 'casusluk amaçlı' olduğu iddia edilen yüksek irtifa balonunun kendilerine ait olduğunu kabul etti. Çin, balonun meteorolojik araştırma için kullanıldığını ve rüzgarın etkisiyle ABD hava sahasına girdiğini öne sürdü.

ABD, balonu füzeyle vurup düşürdü ve balonun optik kamera ve iletişim sinyali algılayıcıları taşıdığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, balonla ilgili sorulara, 'bilgilerinin olmadığını ve konunun dış ilişkilerle alakasının bulunmadığını' söyledi. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

TAYVAN'DA KRİTİK SEÇİM SÜRECİ

Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik sorunu nedeniyle bu hafta sonu yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Bu seçimlerde, iki dönemdir Ada'nın lideri olan Tsai Ing-wen'in yerine geçecek yeni başkan ve hükümet belli olacak. Başkanlık yarışında, iktidar partisi DPP'nin adayı Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, muhalefet partileri KMT'nin adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve TPP'nin adayı Genel Başkan Ko Wen-je ile rekabet edecek.

Tayvan'daki başkanlık seçimlerinde, partilerin Çin ile olan ilişkilerine bakış açısı, seçmenlerin tercihini etkiliyor. Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin yükseldiği son dönemde, seçmenler Pekin ile yakınlaşmayı savunan KMT ve TPP'den ziyade, Ada'nın bağımsızlığını korumayı savunan DPP'ye yöneliyor. DPP ve adayı Lai'nin seçimi kazanması durumunda, Çin ile olan gergin ilişkilerin sürmesi bekleniyor.

Çinli bazı yetkililer, Lai'yi "Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen bir ayrılıkçı" olarak tanımlayarak, seçimi kazanması halinde "çatışma tehlikesinin artacağını" ima ediyor.