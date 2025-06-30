TBB, 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Tanıttı

TBB 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Duyurdu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası'nı (AHH) tanıttı. Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kuğulu Park'ta düzenlenen etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Herkes İçin Hareketlilik' Teması Belirlendi

TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, etkinlikte yaptığı konuşmada bu yılki haftanın temasının 'Herkes için hareketlilik' olduğunu belirtti. Karalar, bu etkinliğin 2025 yılına ilişkin Avrupa Hareketlilik Haftası'nın temasını oluşturduğunu açıkladı.

Karalar, ulaşım hizmetlerinden her vatandaşın eşit şekilde faydalanabilmesi için durakların ve araçların engelsiz hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, dijital uygulamaların herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ulaşımda çeşitli ve entegre modellerin benimsenmesi gerektiğini, bisiklet ve yaya yollarının güvenliğinin de bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Sosyal Kapsayıcılık ve Belediyelerin Rolü

Toplumsal katılımın önemine değinen Karalar, ulaşımla ilgili kararlarda vatandaşlar ve sivil toplumun sürece katılımının sağlanması gerektiğini belirtti. Karalar, coğrafi işbirliği kapsamında ulaşımın sadece şehir merkezlerinde değil, ilçeler ve yakın bölgeler arasında da kolaylaştırılması gerektiğini savunarak, "Bu hedefe ulaşmak, tüm tarafların ortak çabasıyla mümkündür" dedi.

Yaşam Kalitesine Katkı

Karalar, kentsel hareketliliğin sosyal kapsayıcılık, ekonomik kalkınma, çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşıma kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabası ile başlanabileceğini vurguladı. "Bugün atılan her adım, yarın yaşam kalitesine katkı sunacaktır. Avrupa Hareketlilik Haftası bu sürecin başlangıcıdır," diyerek, günlük hayatta yapılacak küçük tercihlere dikkat çekti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın Değerlendirmeleri

Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türkiye'yi 'daha yeşil, akıllı ve kapsayıcı şehirlerle ilham veren bir ülke' olarak tanımladı. Ulaşımın kapsayıcı, erişilebilir ve adil olması gerektiğini vurgulayan Ossowski, doğru planlar uygulandığı takdirde belediyelerin hava kirliliğini izleyip azaltabileceğini ifade etti.

Ossowski, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye'deki Türk şehirlerinde yürütülen çalışmaları ve hava kirliliği konusundaki önlemleri örneklerle aktararak "Doğru planlar uygulanırsa, belediyeler hava kirliliğini izleyip azaltabilir." dedi.

Etkinliğin Devamı ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara ödülleri belediye başkanları tarafından takdim edildi. Ayrıca, programın sonunda TBB Başkanvekili Zeydan Karalar, Çankaya Belediyesi Bandosu'nun konseri eşliğinde sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine dikkat çekmek amacıyla Tunalı Hilmi Caddesi'nde yürüyüş yaparak bisiklet sürdü.

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) lansmanı, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Kuğulu Park'ta yapıldı. Etkinliğe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sağ 2), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük (sağ 3) de katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) 2025 Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) lansmanı, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Kuğulu Park'ta yapıldı. Etkinliğe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sağ 2), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük (sağ 3) de katıldı.