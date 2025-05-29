TBB, 57 Belediyeye 59 Yeni Araç Hibe Etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 57 belediyeye 59 yeni araç desteğinde bulundu. Hibe edilen araçlarla ilgili tören, Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

TBB Başkanvekili'nden Açıklamalar

Törende konuşan TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasetten, kutuplaşmadan ve kayırmacılıktan uzak bir hizmet anlayışıyla belediyelerin kalkınması için çalıştıklarını belirtti. Karalar, TBB'nin belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli adımlar attığını vurguladı.

Karalar, "Arkadaşlarımız çok önemli birkaç konu üzerinde çalışıyor. Çok yakında belediyelerimizi teker teker ararlar, teknik olarak ne ihtiyaçları varsa bunu karşılamak, seminer ve teknik destek vermekle ilgili hazırlıklar yapacaklar. Ayrıca, yaşadığınız ekonomik zorluklarla ilgili bir çözüm arayışı için devletin her kademesiyle görüşmeye başladık" ifadelerinde bulundu.

Belediyelere hibe edilen araçların hayırlı olmasını dileyen Karalar, sembolik anahtarları da belediye başkanlarına takdim etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 57 belediyeye 59 yeni araç desteğinde bulundu. Ankara'da, Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde belediyelere hibe edilen araçlar için tören düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 57 belediyeye 59 yeni araç desteğinde bulundu. Ankara'da, Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde belediyelere hibe edilen araçlar için tören düzenlendi.