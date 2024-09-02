TBB Başkanı Sağkan'dan Anayasa ve Adalet Vurgusu

TBB Başkanı Erinç Sağkan’dan Kritik Mesajlar
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşarak, insan haklarına saygılı bir anayasanın korunması gerektiğini vurguladı. Sağkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirten anayasa felsefesinin değişmemesi gerektiğini ifade etti.
Adalet Arayışı ve Gazze'deki İnsanlık Suçları
Sağkan, adalet arayışının hiçbir sınır tanımayacak kadar geniş bir kavram olduğunu dile getirdi. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarını eleştirerek, "Gazze, artık insanlığın turnusol kağıdıdır""Küresel adalet anlayışını gözden geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Can Atalay ve Yargının Rolü
Can Atalay'ın durumu üzerinden yargı bağımsızlığının önemine değinen Sağkan, "Yüksek Mahkemenin meşruiyetini sorgulamak doğru değil""Anayasa'nın bağlayıcılığı ihlal edilemez" Sağkan, yeni bir anayasa ihtiyacının altını çizerken, "12 Eylül Anayasası'na karşı duran örgütün başkanı olarak toplumsal uzlaşıyı sağlamamız önemlidir""Kurucu felsefemizi korumalıyız" Son olarak, Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin anayasa ile ilgili önerilerinin Cumhuriyetin temel ilkeleri etrafında şekilleneceğini ekledi.
Yeni Anayasa İhtiyacı
Sağkan, yeni bir anayasa ihtiyacının altını çizerken, "12 Eylül Anayasası'na karşı duran örgütün başkanı olarak toplumsal uzlaşıyı sağlamamız önemlidir""Kurucu felsefemizi korumalıyız" Son olarak, Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin anayasa ile ilgili önerilerinin Cumhuriyetin temel ilkeleri etrafında şekilleneceğini ekledi.
Son olarak, Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin anayasa ile ilgili önerilerinin Cumhuriyetin temel ilkeleri etrafında şekilleneceğini ekledi.