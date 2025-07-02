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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, KKTC Heyeti ile Görüştü

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle işbirliği ve destek konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:15
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, KKTC Heyeti ile Görüştü

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, TBMM'de gerçekleşti ve iki taraf arasında işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Yüksel, görüşmede Türkiye ve KKTC'nin kalbinin, aklının ve vicdanının aynı olduğunu vurgulayarak, "Bu birliktelik, bizim en büyük gücümüz ve geleceğimizin de teminatıdır." ifadelerini kullandı. Anadolu ve Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca zor zamanlarda birbirine destek verdiğini belirten Yüksel, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Yüksel, "Türkiye'nin güçlü olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de güçlü olması demektir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte daha güzel günlere yürüyeceklerdir." şeklinde konuştu.

Öztürk: Türkiye Artık Oyun Kurucu

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek, "Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs demek." ifadesini kullandı. Türkiye'nin savunma alanında ve diğer birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini dile getiren Öztürk, Türkiye'nin "oyuncu" olmaktan çıkıp, "oyun kurucu" olma yolunda büyük adımlar attığını vurguladı.

Öztürk, Orta Doğu'nun belirsiz bir durumda olduğunu ve yapılan iş birliklerinin öneminin arttığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrılarına dikkat çekti. KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesi için gerekli adımlar atıldığını ekledi.

Son olarak, Öztürk, KKTC'nin ürettiğini satma konusunda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel (solda), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel (solda), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk (sağda) ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel (solda), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel (solda), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk (sağda) ve beraberindeki heyetle görüştü.

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