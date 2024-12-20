TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nu Görüşecek

25 Aralık'ta toplanacak olan TBMM Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni gündemine alacak. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, Eğitim Kurulu'nun oluşturulacağını ve bu kurulun 18 üyesi olacağını açıkladı.

Eğitim ve Araştırma

Yüksel, “Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili kararları almak üzere 18 üyeli Eğitim Kurulu oluşturulacak.” ifadesini kullandı. Akademi bünyesinde ayrıca Hukuk Araştırmaları Merkezi de kurulacağını belirtti. Bu gelişmeler, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde atılan önemli adımlar olarak nitelendiriliyor.

Eğitim Merkezleri Kurulacak

Yüksel, akademi merkezi dışında da eğitim merkezleri kurulmasına imkan sağlanacağını ifade ederken, “Bu kapsamda 3 farklı yerde eğitim merkezi kurulması öngörülmektedir.” dedi.

Bu teklifler, Türkiye'nin adalet sisteminin güçlendirilmesi ve modernleşmesi yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.