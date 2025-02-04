TBMM Başkanı Karaismailoğlu, Portekizli Mevkidaşı Santos ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

TBMM Başkanı Karaismailoğlu, Portekizli Mevkidaşı Santos ile Görüştü

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Portekiz Parlamentosu Ekonomi, Bayındırlık ve İskan Komisyonu Başkanı Miguel Santos ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını ve işbirliği potansiyelini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ve Portekiz'in dost ülkeler olduğu ve işbirliğinin ileri seviyelere çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, komisyonların bu süreçte önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, 6 Şubat 2023'tekahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden bahsederek, hükümetin bu zorlu dönemde yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi. Yeni konutların teslim edilmesine devam edildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, deprem öncesi tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Altyapıya Verilen Önem

Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapıya büyük önem verildiğini ifade ederek, son 22 yıllık süre zarfında hava yolu altyapısında büyük bir tamamlanma sağlandığını belirtti. Kara yolu üzerinde de kaydedilen gelişmelerin yanında, Türkiye'nin artık demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın Öne Çıkışı

Karaismailoğlu, hava yolu altyapısında gerçekleştirilen atılımlara da dikkat çekti ve İstanbul Havalimanı'nın dünya çapında bir örnek proje olduğuna vurgu yaptı. İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 82 milyon yolcu ağırladığını belirten Karaismailoğlu, bu projenin finansal modeliyle de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, bakanlığım döneminde zevk alarak çalıştığım, gurur duyduğum projelerden biri. 75 milyon metrekarelik alanında, bu kıymetli varlığı ekonomimize kazandırdık. Hem mimari açıdan hem kullanım ve planlama açısından İstanbul Havalimanı'nın önemi büyük." dedi.

Portekizli Başkan Santos'tan Türkiye'ye Teşekkür

Portekiz Parlamentosu Ekonomi, Bayındırlık ve İskan Komisyonu Başkanı Santos, görüşmenin ardından Karaismailoğlu'na teşekkür ederek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Santos, son dönemde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bir güç haline geldiğini ifade etti.

Ayrıca, Santos, başkent Lizbon'da yeni bir havalimanı yapmayı planladıklarını belirterek, Türkiye'nin İstanbul Havalimanı’ndan elde ettiği deneyimlerden faydalanmak istediklerinin altını çizdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu (sol 3), Portekiz Parlamentosu Ekonomi, Bayındırlık ve İskan Komisyonu Başkanı Miguel Santos (sağ 3) ile TBMM'de bir araya geldi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu (sol 3), Portekiz Parlamentosu Ekonomi, Bayındırlık ve İskan Komisyonu Başkanı Miguel Santos (sağ 3) ile TBMM'de bir araya geldi.