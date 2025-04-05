TBMM Başkanı Kurtulmuş, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avukatlar Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Avukatların, yargının kurucu unsuru ve adil yargılanma hakkının en büyük teminatı olduğunu belirten Kurtulmuş, avukatların hak ve özgürlüklerin savunucusu olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, paylaşımında şu önemli ifadelere yer verdi: "Büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle mesleklerini ifa eden tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."