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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısı için Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı ile İstanbul’da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 19:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" çerçevesinde Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin yapıldığı Conrad Otel'de Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısının önemli bir şekilde gerçekleşeceğini ifade ederek, toplantının, yürütülecek müzakerelerin Filistin davası için anlamlı kazanımlar elde etmesine vesile olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun uluslararası arenada güçlü bir platform olacağına ve uzun sürecek Filistin davasının desteklenmesinde ulusal parlamentoların bir araya gelmesinin iki devletli çözümde atılacak adımlara katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Filistin davasının, tüm insanlığın ortak meselesi haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve bölge ülkeleri ile Filistin halkına destek veren ülkelerin de bu grupta yer almasını sağlamak istediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile bir araya geldi.

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