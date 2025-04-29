TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’teki resmi temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesindeki hastanede incelemelerde bulundu. Başhekim Özden Vezir ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kurtulmuş'a hastanedeki yeni üniteleri göstererek odaları gezdirdi.

Ziyaret sırasında Kurtulmuş, hastanede tedavi gören Asılay Omuraliyeva’ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, baba Sağın Omuraliyev ve kızına acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Kaarmanbek Baydavletov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan eşlik etti.

Sosyal medya hesabından hastane ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor. Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA tarafından kurulan ve donatılan hastane, Ekim 2021’de Kırgızistan vatandaşlarına tıbbi hizmet vermeye başlamış ve geçen yıl böbrek nakli yapılmaya başlanmıştır.

Kurtulmuş, Kırgızistan'ın En Büyük Camiini de Ziyaret Etti

Bişkek’teki temasları sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Kırgızistan’ın en büyük camisi olan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisini de ziyaret eden Kurtulmuş, açılışı 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen camide incelemelerde bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.