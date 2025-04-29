DOLAR
38,45 -0,03%
EURO
43,91 0,11%
ALTIN
4.090,82 1,09%
BITCOIN
3.644.258,27 -0,4%

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’teki resmi temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesindeki hastanede incelemelerde bulundu. Başhekim Özden Vezir ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kurtulmuş'a hastanedeki yeni üniteleri göstererek odaları gezdirdi.

Ziyaret sırasında Kurtulmuş, hastanede tedavi gören Asılay Omuraliyeva’ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, baba Sağın Omuraliyev ve kızına acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Kaarmanbek Baydavletov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan eşlik etti.

Sosyal medya hesabından hastane ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor. Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA tarafından kurulan ve donatılan hastane, Ekim 2021’de Kırgızistan vatandaşlarına tıbbi hizmet vermeye başlamış ve geçen yıl böbrek nakli yapılmaya başlanmıştır.

Kurtulmuş, Kırgızistan'ın En Büyük Camiini de Ziyaret Etti

Bişkek’teki temasları sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Kırgızistan’ın en büyük camisi olan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisini de ziyaret eden Kurtulmuş, açılışı 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen camide incelemelerde bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bişkek'te Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni Ziyaret Etti
3
Konya'da Devrilen Otomobildeki Karı-Koca Yaralandı
4
Hatay'daki Apartman Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Özbekistan'da 4. Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali Tamamlandı
6
İYİ Parti'li Türkoğlu: Eskişehir'deki Boşaltılan Okullar Yeniden Eğitime Kazandırılmalı
7
İsrail, Refah Katliamının Tanığı Sağlık Çalışanını 37 Gün Sonra Serbest Bıraktı

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!