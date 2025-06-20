TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk Toplumu Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen "Türk Toplumu Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Orta Doğu ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktarırken, Türkiye'nin bu bölgedeki tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "Onlar için Orta Doğu savaş oyununun bir parçası, uzakta, bilmem kaç bin kilometre uzakta bir yer. Bizim için Orta Doğu, her sokağında hatıramızın olduğu, her köşesinde millet varlığımızın olduğunu hissedeceğimiz bir bölgenin adıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünün sadece yurttaşlarından değil, Türkiye'ye bağlı olan tüm insanlardan geldiğini vurguladı.

Son yıllarda Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin gelişmekte olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye, bugün sahip olduğu imkanların, gücün farkındadır. Bu gücümüzü artırmak için dayanışma ve işbirliği içinde yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin yumuşak gücünün önemine dikkat çekerek, insanların zihinlerinde ve gönüllerinde olumlu bir algının oluşturulmasının gerekliliğini ifade etti. Türk toplumunun yurtdışında asimile olmaktan kaçınarak entegre olmasını, güçlü bir varlık göstermesinin önemini vurguladı.

Brüksel'de 300'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu kuruluşların ana akım haline gelerek diğer kültürlere örnek olmasını istedi. Ayrıca, eğitim alanında Türk gençlerini yetiştirmek için desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, "Belçika'nın merkezi siyasetinde temsil edilecek ve Türkiye ile gönül bağı olan kardeşlerimizin etkin olması şarttır" diyerek Türk vatandaşlarının siyasette daha etkin olmasının gerekliliğini dile getirdi.

Kurtulmuş, yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye ile bağlarını koparmamalarını isteyerek, Türkiye'nin artık hedefleri olan, geleceğe yönelik stratejiler geliştirebilen bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin zorlu coğrafyasındaki duruşunu ve Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrını da ele aldı.

Son olarak, Türkiye'nin barış ve adalet anlayışının, gelişmelerin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'yi tutabilecek hiçbir güç dünyada yoktur, olmayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "Türk Toplumu Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "Türk Toplumu Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.