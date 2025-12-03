TBMM Başkanı Kurtulmuş Buhara'da Ebu Ali İbn Sina Tıp Enstitüsü Mezuniyetinde Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın Buhara kentinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı. Tören Buhara Uluslararası Spor Tesisleri'nde düzenlendi.

Kurtulmuş, ata yurdu Özbekistan'da bulunmanın kendileri için fevkalade önemli ve değerli olduğunu, kurumun meyve verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek mezun öğrencileri tebrik etti ve başarılar diledi.

İslam medeniyeti ve ilim geleneği

Kurtulmuş, Özbekistan'ı büyük İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olarak tanımladı ve Özbekistan ile Türkiye'nin kardeş, dost iki millet olduğunu vurguladı. Konuşmasında, İslam medeniyetinin iki büyük yükselişine değinerek Maveraünnehir ve Endülüs merkezli medeniyetlerin önemine işaret etti.

İbn-i Sina'dan Farabi'ye, Biruni, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'den İmam Tirmizi ve Buhari'ye kadar uzanan isimleri anan Kurtulmuş, bu topraklarda ilmin bilgiyi hikmet ve irfanla buluşturan anlayışla geliştiğini söyledi ve bu geleneğin bugün de insanlığa ışık tuttuğunu belirtti.

Gelecek vizyonu ve eğitim vurgusu

Kurtulmuş, günümüz dünyasında kâinatı yalnızca teknik ve materyalist bir bakışla görmek yerine ilmi, hikmeti ve irfanı birlikte kuşatmanın zorunlu olduğunu ifade etti. Buhara'daki tıp fakültesi ve sağlık meslek yüksekokulunun öğrencilere sadece tıp bilgisini değil, insanların kalbine nasıl girileceğini ve insanlarla nasıl ünsiyet kurulacağını da öğretmesi gerektiğini söyledi.

"Bütün imkanlarımızı kullanarak, Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz." Kurtulmuş sözlerine şu vurguyla devam etti: "Önümüzdeki yüzyıl, Türk dünyasının yüzyılı, büyük İslam medeniyetinin yeniden şahlanışının yüzyılı olacaktır."

Kurtulmuş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğiyle kurulan bu akademik müessesenin Özbek gençlerinin geleceğinde önemli bir yer tutacağına inandığını ve bugün mezun olan öğrencilerin sahalarında dünyanın en iyileri olacaklarına dair güvenini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte öğrencilere diplomalarını verdi; ailelere, akademisyenlere ve Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi hocalarına teşekkür etti.

Katılımcılar

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Özbekistan Âli Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Buhara Valisi Botir Zaripov, Ebu Ali İbn Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Jumaeviç ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın katıldı.

