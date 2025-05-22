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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov'u Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u kabul etti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:01
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Büyükelçisi Tcholakov'u Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u kabul etti. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacı taşıyor.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Tcholakov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve karşılıklı çıkarların desteklenmesi konuları değerlendirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u (sol...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov'u (sol 2) kabul etti.

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