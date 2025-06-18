TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti Grup Başkanvekillerini Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşmanın ardından Koçyiğit, medyaya açıklamalarda bulundu.

Koçyiğit, görüşmede TBMM’nin yeni dönem çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ve Kurtulmuş’a yeni dönem için başarı dileklerini ilettiklerini belirtti. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına yönelik TBMM'de kurulması planlanan komisyon hakkında konuştuklarını ifade etti.

Koçyiğit, komisyonla ilgili önerilerini de dile getirerek, “Kurtulmuş, Meclis komisyonuna sıcak baktığını ifade etti. Çok kısa süre içerisinde tüm partilerin temsilcileriyle bir araya gelip, komisyon, İç Tüzük ve Anayasa gündemli bir toplantı yapacağını söyledi. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık.” dedi.

Komisyonun kurulma zamanı hakkında da bilgi veren Koçyiğit, “Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Yaz boyu çalışması üzerine görüş bildirdik ve Sayın Başkan’ın da bu konuda genel bir yaklaşımı var. Öte yandan, diğer partilerin de bu konuda mutabık kalması durumunda, herhangi bir engel olmayacak.” şeklinde konuştu.

Koçyiğit, Kurtulmuş ile komisyonun hızlı bir şekilde kurulması ve yazın çalışması konusunda hemfikir olduklarını aktardı. Ayrıca, komisyonun formatının istişare ile belirleneceğini belirterek, tüm partilerin görüşlerinin alınacağı bir süreçte net bir çerçeve oluşturulacağını ifade etti.

Son olarak, Koçyiğit, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti gruplarının katılacağı bir toplantının planlandığını ancak tarihin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit (solda) ve Sezai Temelli'yi (sağda) kabul etti.