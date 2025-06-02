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TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Etti: Yeni Dönem İçin İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Partisi'ni ziyaret ederek terörle mücadele ve Türkiye'nin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 12:27
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi Ziyaret Etti: Yeni Dönem İçin İşbirliği Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak yeni komisyonun verimli çalışabilmesi adına titiz bir ön hazırlık yapacaklarını belirtti.

Görüşmede Önemli Konular Ele Alındı

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile yaklaşık 50 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, DEM Parti TBMM Grubu'nda verimli bir müzakere sürdüklerini vurguladı.

Türkiye'nin Geleceği İçin İşbirliği

Kurtulmuş, görüşmelerinde Türkiye’nin terörden arınması, birlik ve beraberliğin sağlanması ile demokratik standartların yükseltilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. "Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM'de bu sürecin bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Bütün siyasi partilerin bu tarihi fırsatı değerlendirerek işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum," dedi.

Hatimoğulları'nın Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanı seçileceğinden emin olduklarını belirterek, TBMM'ye büyük görevler düştüğünü ifade etti. "Parlamentonun üzerine düşen görevler, Türkiye'nin barış sürecinin başarısı için kritik öneme sahip," dedi.

Hatimoğulları ayrıca, Kurtulmuş'un ziyareti için teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte parlamentonun bu tür önemli sorunların çözümüne katkı sağlamasını umut ettiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

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