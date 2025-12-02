TBMM Başkanı Kurtulmuş Duşanbe'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan’ın başkenti Duşanbede, Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programla Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Programa katılanlar

Programa, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar katıldı.

Görüşmelerin içeriği ve önemi

Kurtulmuş, Duşanbe’deki resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ve Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizoda ile yürütülen görüşmelerin oldukça verimli olduğunu ve olumlu sonuçlara vesile olacağını belirtti.

Türkiye’den Tacikistan’a 'Meclis Başkanı' düzeyindeki ilk resmi ziyaret olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu adımın iki ülke tarafından tarihi olarak nitelendirildiğini ve ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Orta Asya’dan başlayarak Türkiye, Balkanlar ve Avrupa’nın içlerine kadar uzanan; yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin coğrafyadaki 300 milyonluk dinamik nüfusun önemine işaret eden Kurtulmuş, Türkiye’nin bu coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin yurt dışındaki mevcudiyetinin millet varlığının derli toplu ve güçlü olmasıyla mümkün olacağını belirterek, büyükelçilik başta olmak üzere Türkiye’nin bütün kurumlarının Türk toplumunun güçlenmesi için tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Ayrıca Türkiye’nin nüfuz alanının sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret olmadığını; dünyadaki mazlum milletler ve gönül coğrafyasındaki insanların da Türkiye’nin nüfuz alanını oluşturduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, temaslarda Türkiye’yi seven insanlarla karşılaştıklarını belirterek, Türk milleti olarak daha çok çalışacaklarını ve mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak millet varlığının birlik ve beraberliğini sağlamaya gayret edeceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir dönemde ele alındığını ifade eden Kurtulmuş, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmaların hem Türkiye’nin hem bölgenin hayrına olacağını söyledi.

Büyükelçi Acar'ın değerlendirmesi

Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ise Tacikistan’daki Türk toplumunun Kurtulmuş’un ziyaretini beklediğini, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını belirtti. Acar, Kurtulmuş’un ziyaretinin ayrıca Tacikistan’da uzun zamandır beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin habercisi olduğunu söyledi.

Acar, Tacikistan’da ülkesine bağlı bir Türk toplumunun bulunduğunu ve büyükelçiliğin bu topluma hizmet ve destek sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

