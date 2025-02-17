TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki Durumu Ele Aldı: 'Soykırımların Sesizliğine Katlanamayız'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki durumu ele alarak, uluslararası camianın sessiz kalmasını kabul edilemez buldu ve barış için ortak hareket çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki Durumu Ele Aldı: 'Soykırımların Sesizliğine Katlanamayız'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki Durumu Ele Aldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo'da düzenlenen "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki olayları değerlendirirken, "Gazze üzerinde akıl almaz, siyasi rasyonalite dışı, hiçbir şekilde kabul edilemez, tarihi hiçbir gerçekle örtüşmeyecek yeni teklifleri kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Bölgesel İlişkiler ve Türk-Japon Dostluğu

Kurtulmuş, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Sasakawa Vakfı'nı ziyaret etti ve vakfın onursal başkanı Yohei Sasakawa ile görüştü. Türk-Japon ilişkilerinin tarihine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin geçmişte Japonya'ya yönelik dostluk çabalarının altını çizdi. "Aile değerlerine bağlılık ve toplumsal dayanışma ruhu, Türk ve Japon milletinin ortak özellikleridir" dedi.

Sosyal Adalet ve Dünyanın Krisleri

Kurtulmuş, özellikle son 1,5 yılda Gazze'de yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekerek, "60 bine yakın insanın haksız yere öldürülmesi insanlığın kabul edebileceği bir durum değildir. Bunun için tüm insanlık barıştan yana tavır almalıdır" dedi. Ayrıca, Suriye'nin silahlardan arınması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye'de demokratik bir düzenin inşası şarttır" ifadelerini kullandı.

Filistin Meselesi ve Uluslararası İşbirliği

Filistin konusuna da değinen kurtulmuş, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları artık insanlığın meselesidir" diyerek, "Dünyada milyonlarca insanın hak, adalet ve insanlık için sokaklara döküldüğünü görmekteyiz" dedi. Gazze'nin Filistin halkı için kutsal bir toprak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Gazze, Sayın Trump'un şirketlerine satılık kupon arsa değildir. Burada iki devletli çözümün uygulanması zorunludur" diye ekledi.

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye-Japonya İlişkileri

Kurtulmuş, çok kutuplu ve çok merkezli bir dünya düzeninin önemine işaret ederek, Türkiye ve Japonya'nın bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtti. İki ülkenin, gelecek dönemde barışın tesis edilmesi için işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye"...

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" konferansında konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye"...

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı'nda "Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" konferansında konuştu.

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