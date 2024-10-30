TBMM Başkanı Kurtulmuş Hacettepe Üniversitesi'nde Yeni Anayasa Vurgusu Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Hacettepe Üniversitesi'nde Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Kurtulmuş, "Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde tartışma yapılmadan yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir şekilde gerçekleştireceğiz" diyerek, Türkiye'de herkesin eşit ve adil yurttaşlar olarak kendini bu ülkeye ait hissetmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimdeki Gelişmeler

Hacettepe Üniversitesi'nin ve genel olarak Türkiye'deki üniversitelerin son dönemde büyük bir mesafe katettiğini ifade eden Kurtulmuş, 7,5 milyon öğrencisiyle Türkiye'nin büyük bir eğitim ordusuna sahip olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in Değeri

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü hatırlatan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar var olacak ve sonraki nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakacağız" dedi.

Güven ve İstikrar Vurgusu

Kurtulmuş, bölgede güven ve istikrarın sağlanması için yapılması gerekenleri belirtirken, "Huzurun ve barışın olmadığı yerde güven olmaz, güvenin olmadığı yerde istikrar sağlanamaz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve Crisis Yönetimi

Ülkenin mevcut uluslararası durumu hakkında yorumlar yapan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna ve Orta Doğu’daki krizlerin çözümünde Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Başarılar ve Geleceğe Bakış

Yeni bir anayasa ile birlikte, Türkiye'nin çeşitli hukuk metinlerini daha demokratik hale getirerek siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştireceğini duyuran Kurtulmuş, güven ve istikrarın kalkınma için elzem olduğunu söyledi.

Ödüller ve Ziyaretler

Programın bitiminde Kurtulmuş, Hacettepe Bilim Ödülleri ve profesörlük belgelerini öğretim üyelerine takdim etti. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ı ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.