TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kabulü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye, HÜDA PAR'ın Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de katıldı.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün detayları hakkında bilgi verilmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de hazır bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de hazır bulundu.