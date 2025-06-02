DOLAR
39,18 0,3%
EURO
44,81 0,26%
ALTIN
4.249,85 -2,34%
BITCOIN
4.091.525,17 0,5%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'na Ziyarette Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti, Türkiye'nin gündem maddelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'na Ziyarette Bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan HÜDA PAR'a Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Meclis'te ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir’in de katıldığı bu önemli görüşme 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Yapıcıoğlu'na ev sahipliği için teşekkür etti. Türkiye'nin genel meseleleri dahilinde, özellikle iç kalenin tahkim edilmesi ve barışın temini konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmaları ve bu süreçlerde alınacak usul ile yöntemler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yarın yapılacak TBMM 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçiminde de desteklerini talep ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Diğer Siyasi Partilere Ziyaretler

TBMM Başkanı, grubu bulunmayan siyasi partilere yönelik ziyaretleri hakkında da bilgi verdi. "Randevu talep ettik, bazı genel başkanlar Ankara'da olmadığı için görüşmelerimizi telefonla gerçekleştirdik," dedi.

Yapıcıoğlu'ndan Destek Açıklaması

Yapıcıoğlu, yarınki TBMM Meclis Başkanlığı seçiminde Numan Kurtulmuş'un aday olduğunu belirtti. "Desteğimiz kendisinin yanındadır. İlk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Ayrıca, memleket meselelerini de konuştuk," şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3) ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sağda) Meclis'te ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2) ve AK Parti...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağda) ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sol 2) Meclis'te ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu, görüşme sonrası açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
2
Ukrayna Heyetinden İstanbul'da Barış Müzakereleri Açıklamaları
3
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Hatay'da Kuduz Karantinası Altındaki 4 Mahalleden Sahipsiz Köpekler Toplanıyor
5
Balıkesir'de Çalışanlara Promosyon Piyangosu: 88.850 TL Bayram Harçlığı!
6
Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a Kurban Bağışında Bulundu

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!