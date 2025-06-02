TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'na Ziyarette Bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan HÜDA PAR'a Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu Meclis'te ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir’in de katıldığı bu önemli görüşme 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Yapıcıoğlu'na ev sahipliği için teşekkür etti. Türkiye'nin genel meseleleri dahilinde, özellikle iç kalenin tahkim edilmesi ve barışın temini konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışmaları ve bu süreçlerde alınacak usul ile yöntemler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yarın yapılacak TBMM 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçiminde de desteklerini talep ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Diğer Siyasi Partilere Ziyaretler

TBMM Başkanı, grubu bulunmayan siyasi partilere yönelik ziyaretleri hakkında da bilgi verdi. "Randevu talep ettik, bazı genel başkanlar Ankara'da olmadığı için görüşmelerimizi telefonla gerçekleştirdik," dedi.

Yapıcıoğlu'ndan Destek Açıklaması

Yapıcıoğlu, yarınki TBMM Meclis Başkanlığı seçiminde Numan Kurtulmuş'un aday olduğunu belirtti. "Desteğimiz kendisinin yanındadır. İlk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Ayrıca, memleket meselelerini de konuştuk," şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sol 3) ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sağda) Meclis'te ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 3), AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (sağda) ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu (sol 2) Meclis'te ziyaret etti. Kurtulmuş ve Yapıcıoğlu, görüşme sonrası açıklama yaptı.