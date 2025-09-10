TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Doha Saldırısı 'Açık Saldırganlık'

Görüşmede Katar'a tam destek vurgulandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, görüşmede Netanyahu ve çetesinin Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan menfur saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, dost ve kardeş Katar halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu ve Türk halkı olarak tüm imkanlarla Katar'ın yanında olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, İsrail'in Doha'daki saldırısının uluslararası hukukun, sözleşmelerin ve kuralların ihlali olduğunu, bunun aynı zamanda bölge ülkeleri ve İslam dünyası için siyonist İsrail'in sınır tanımadığını gösteren açık bir uyarı olduğunu vurguladı.

İsrail'in bölgede hedef aldığı, bombaladığı, saldırdığı altıncı ülkenin Katar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, saldırının ABD'nin koruma şemsiyesinin hiçbir anlamı olmadığını gösterdiğine de dikkat çekti.

Kurtulmuş, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının vakit kaybetmeden her türlü hazırlığı ve ittifakı gerçekleştirmek zorunda olduğunu belirtti.

Son olarak Kurtulmuş, Katar'ın Filistin davasına gösterdiği muhteşem desteğin tarihe geçtiğini ve bu desteğin asla unutulmayacağını ifade etti.