TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de PAB 149. Genel Kurulu'na Katılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu İçin İsviçre'yi Ziyaret Edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılmak üzere 13-15 Ekim tarihlerinde İsviçre'yi ziyaret edecek.

Cenevre'deki Önemli Toplantılar

İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek olan bu genel kurulda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ile eşgüdüm toplantılarına katılarak Türkiye’nin uluslararası parlamenter diplomasi çabalarına katkıda bulunacak.

Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma

Kurtulmuş, ayrıca Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

Genel Kurulda Kritik Gündem Maddeleri

Kurtulmuş, 14 Ekim tarihinde Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayacak olan PAB Genel Kurulu'na "Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma" ana temasında hitap edecek. Genel kurulda, Filistin ile ilgili acil gündem maddesi oluşturulması da planlanıyor.

İkili Görüşmeler

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, genel kurul çerçevesinde mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da ön görülüyor. Özellikle İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.