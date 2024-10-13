TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'deki Türk STK Temsilcileriyle Toplandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un İsviçre Temasları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu buluşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve uluslararası ilişkileri masaya yatırıldı.

Terörle Mücadele

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Son yıllarda PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki faaliyetleri konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Bu örgütler, sadece Türk devletine değil, burada yaşayan Türk topluluğuna da zarar veriyor,” dedi. Terörün, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü zayıflatma amacını taşıdığını vurguladı.

Çok Kutuplu Dünya Düzeni

Kurtulmuş, içinde bulunduğumuz dönemin tek veya iki kutuplu olmayacağını belirterek, "Dünya yeni bir çok kutuplu düzene doğru evrilmektedir. Bu bağlamda Türkiye, önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Dış Politikası

Son yıllarda Türkiye’nin dış politika perspektifinin çok taraflı ve etkin bir yapıda şekillendiğini ifade eden Kurtulmuş, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin gücünün arttığına dikkat çekti. "Kendimizi, sadece 85 milyon nüfus ile değil, Türkiye'yi seven ve destekleyen yüz milyonlarca insanla bir bütün olarak görmeliyiz," dedi.

Türk Toplumuyla İşbirliği

Kurtulmuş, yurt dışındaki Türk toplumu ile daha iyi bir entegrasyon sağlamak ve sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olması gerektiğine dair çağrıda bulundu. "Yurt dışındaki Türk toplumu, vatanseverliği ile Türkiye'nin gücünü artırmalıyız," dedi.

Katılımcılar

Toplantıya; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, ve Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ile Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan katıldı.