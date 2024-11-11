TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'de Fidan Dikim Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Orman Teması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Seyirtepe Orman Parkında düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Törende, orman yangınlarıyla mücadelenin önemi ve çevre bilinci hakkında düşüncelerini paylaştı.

Orman Yangınları ve Korumak

Kurtulmuş, orman yangınlarının sadece ağaçların değil, insanların hayatını da olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Önce korumak, sonra yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve mevcut olanı da gözümüzün içi gibi bakarak orman varlığımızı arttırmak durumundayız" dedi. Orman teşkilatına ve orman yangınlarına karşı mücadelede gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

İnsan Hataları ve Eğitim

Kurtulmuş, Türkiye'deki orman yangınlarının %90'ının insan hatalarından kaynaklandığını belirterek, çevreye duyarlı olunmasının önemini vurguladı. Orman yangınlarını önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, geleceğin nesillerinin bu bilinçle yetiştirilmesinin büyük bir değer taşıdığını aktardı.

Çevre ve Gelecek Nesiller

TBMM Başkanı, Türk kültüründe fidan dikmenin ve çiçek yetiştirmenin yer aldığını belirterek, genç nesillere ağaç dikmenin sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda evrenle barışık olmanın bir göstergesi olduğunu öğretmek gerektiğini ifade etti.

Dünyamızın Varlığını Koruma Aşaması

Kurtulmuş, modern çağda insanların doğayı kendilerine ait bir şey olarak görmekten vazgeçmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Yeryüzü bizim babamızın malı değildir" dedi. Orman varlıklarının artırılması, korunması ve bu alanda bilinçlenmenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tören sonrası fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayraklı ilçesi Seyirtepe Orman Parkı'nda düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayraklı ilçesi Seyirtepe Orman Parkı'nda düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.