TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı'nda önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Ziyarette, Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Dostluğun Güçlenmesi Üzerine Vurgu

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurtulmuş, "Tokyo’da Japonya Veliaht Prensi Akishino ile bir araya geldik. Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino’ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı’nda bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı’nda bir araya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

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