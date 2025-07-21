TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Karadağ İslam Birliği'e Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılarak duyuruldu.

Görüşmenin Detayları

Kurtulmuş, Fejzic'i makamında kabul ederek ikili ilişkiler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Her iki tarafın da karşılıklı olarak görüşlerin sunulduğu toplantıda, İslami değerlerin önemi ve bunların toplumlar arasındaki etkileri üzerinde duruldu.

İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, TBMM ve Karadağ İslam Birliği arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.