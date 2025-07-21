DOLAR
40,39 0,11%
EURO
47,32 -0,36%
ALTIN
4.415,52 -1,52%
BITCOIN
4.783.039,36 -0,19%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Karadağ İslam Birliği'e Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılarak duyuruldu.

Görüşmenin Detayları

Kurtulmuş, Fejzic'i makamında kabul ederek ikili ilişkiler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Her iki tarafın da karşılıklı olarak görüşlerin sunulduğu toplantıda, İslami değerlerin önemi ve bunların toplumlar arasındaki etkileri üzerinde duruldu.

İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret, TBMM ve Karadağ İslam Birliği arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Belarus'tan Taşımacılığa Vize Muafiyeti Genişlemesi
2
Zonguldak'ta Denizde Kadın Cesedi Bulundu
3
Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Küle Döndü
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic'i Kabul Etti
5
Özel Harekat Polisleri Suriye Görevine Dualarla Uğurlandı
6
Aort Damarı Genişleyen Genç Hasta, 4 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
7
Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!