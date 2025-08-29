TBMM Başkanı Kurtulmuş: Karar TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyon süreçleri ve tekliflerin akıbetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komisyon çalışmaları ve karar mekanizması

Kurtulmuş, komisyon üyeliği ve gelen öneriler hakkında değerlendirme yaparak sürecin zaman içinde şekilleneceğini belirtti.

"Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur"

Başkanın vurgusu, tekliflerin komisyonda tartışılarak olgunlaşacağı ve son kararın TBMM Genel Kurulu tarafından verileceği yönünde oldu.