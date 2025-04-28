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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Başbakan Adılbek Kasımaliyev ile ikili ilişkileri ve işbirliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret amacıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan programımız kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra başta Türk dünyası işbirliği zeminleri olmak üzere, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı işbirliğimizi, Türk dünyasının müşterek meselelerini ve güncel konuları ele aldık. Kırgız Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda önem kazanan ilişkilerimizi ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakanı) Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakanı) Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

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