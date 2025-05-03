TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde Anlamlı Mesajlar Verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC Açılışında Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Bağımsızlık Mücadelesine Vurgu

Kurtulmuş, kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini milli meseleleri olarak gördüklerini belirterek, “Her alanda bunları korumak için mücadele ediyoruz,” dedi. Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışının tarihsel bir anlam taşıdığını ve önemli bir irade beyanı olduğunu vurguladı.

Geçmişe Saygı ve Özgüven

Kurtulmuş, KKTC'nin bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını, geçmişte yaşanan baskılar ve sıkıntılara dikkat çekti. “Bu binaların açılışı, geçmişteki mücadeleleri hatırlatıyor,” diyerek, Kıbrıs tarihinin önemli figürlerini andı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmemiş olsaydı, Kıbrıs Türk halkının var olmayacağını belirtti. “Kıbrıs Barış Harekatı'nın değerini çok iyi bilmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Vizyon