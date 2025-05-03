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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde Anlamlı Mesajlar Verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açılışında Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde Anlamlı Mesajlar Verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KKTC Açılışında Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Bağımsızlık Mücadelesine Vurgu

Kurtulmuş, kuzey Kıbrıs Türkü'nün her meselesini milli meseleleri olarak gördüklerini belirterek, “Her alanda bunları korumak için mücadele ediyoruz,” dedi. Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışının tarihsel bir anlam taşıdığını ve önemli bir irade beyanı olduğunu vurguladı.

Geçmişe Saygı ve Özgüven

Kurtulmuş, KKTC'nin bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını, geçmişte yaşanan baskılar ve sıkıntılara dikkat çekti. “Bu binaların açılışı, geçmişteki mücadeleleri hatırlatıyor,” diyerek, Kıbrıs tarihinin önemli figürlerini andı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmemiş olsaydı, Kıbrıs Türk halkının var olmayacağını belirtti. “Kıbrıs Barış Harekatı'nın değerini çok iyi bilmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Açılışta, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini duyuran Kurtulmuş, artık müzakere masalarında zaman kaybetmenin sona erdiğini belirtti. “KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak için mücadele edeceğiz,”

TEKNOFEST ve Gençlerin Geleceği

Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'nin gençler için bir fırsat sunduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs’a verdiği önemi simgelediğini belirtti. “On binlerce Kıbrıslı genç burada toplanarak geleceğe yönelik niyetlerini sağlamlaştırıyor,” dedi.

KKTC’nin Geleceği İçin Umut Verici Açıklamalar

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin tamamlandığında bağımsızlığın sembolü olacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin önemine değindi. “Kuzey Kıbrıs-Türkiye dostluğu kıyamete kadar var olacaktır,”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende konuşma yaptı.

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