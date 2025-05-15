TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Heyetini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Heyetini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabul Töreni Detayları

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Canaltay ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, KKTC'nin ekonomik durumu ve işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerin yapıldığı vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.