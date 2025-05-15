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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı'na Katılan Öğrencilerle Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı kapsamında öğrencilere Meclis'te ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 17:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı'na Katılan Öğrencilerle Buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Öğrencilere Meclis'te Buluşma Fırsatı Sunduk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı nedeniyle Türkiye’de bulunan öğrencilerle bir araya gelerek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Meclis'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye’de bulunan öğrencilerle bir araya geldi.” ifadesi dikkat çekti.

Bu etkinlik, gençlerin diplomasi ve uluslararası ilişkiler konusundaki bilgilerini artırmayı ve Meclis'in işleyişini yerinde deneyimlemelerini sağlamayı amaçlıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maarif Mezunları Diplomasi Kampı dolayısıyla Türkiye'de bulunan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi.

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