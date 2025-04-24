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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve heyetini makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanını Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bu önemli buluşma, Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleştirildi.

Kabulde, MÜSİAD'ın ülke ekonomisine ve sanayisine katkıları konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurtulmuş, derneğin girişimciliği destekleme konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sol 3) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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