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TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'i ve heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:33
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ile Bir Araya Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yakın zamanda TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un Özdemir ve ekibini kabul ettiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirilirken, görüşmenin içeriği hakkında detay verilmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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