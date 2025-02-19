TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nagoya'da Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Vatandaşlarıyla Nagoya'da Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunun birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedeflere yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Farklılıklarımız olacak. Bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii dernekleri ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, çocuklarla ilgilendi. Çocukların spor kulüplerine ait formalarını imzalayan Kurtulmuş, onlara çeşitli hediyeler de verdi.

Kurtulmuş, Tsushima Ayasofya Camii'ndeki konuşmasında, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga tarafından davet edildiğini ve burada verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, "Dünyanın dört bir tarafına yayılmış Türk toplumunun en önemli vasfı, birlik içerisinde hareket etmesidir." diyerek, Türk vatandaşı olarak başka bir kültürle bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

"Ortak paydamızda buluşmalıyız" diyen Kurtulmuş, kimliğe sahip çıkan toplulukların güçlü bir gelecek kurma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, geleceğin çocuklarda olduğunu belirterek, "Öncelikli amacınız, çocuklarınızın iyi yetiştirilmesi ve vatanına faydalı bireyler haline gelmesi olmalıdır." dedi.

Başkan Kurtulmuş, Türkiye'nin milleti ve devleti ile birlikte ortak hedeflere ulaşabileceğini dile getirerek, devletin imkanlarının Türk vatandaşlarına açık olduğunu vurguladı. "El ele, gönül gönüle vererek, eksiklerinizi beraber halledeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dünya çapında güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Daha ileriye gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret etti, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret etti, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.