TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nagoya'da Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk vatandaşlarıyla buluşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:08
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nagoya'da Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Vatandaşlarıyla Nagoya'da Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türk toplumunun birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedeflere yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Farklılıklarımız olacak. Bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii dernekleri ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, çocuklarla ilgilendi. Çocukların spor kulüplerine ait formalarını imzalayan Kurtulmuş, onlara çeşitli hediyeler de verdi.

Kurtulmuş, Tsushima Ayasofya Camii'ndeki konuşmasında, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga tarafından davet edildiğini ve burada verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, "Dünyanın dört bir tarafına yayılmış Türk toplumunun en önemli vasfı, birlik içerisinde hareket etmesidir." diyerek, Türk vatandaşı olarak başka bir kültürle bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

"Ortak paydamızda buluşmalıyız" diyen Kurtulmuş, kimliğe sahip çıkan toplulukların güçlü bir gelecek kurma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, geleceğin çocuklarda olduğunu belirterek, "Öncelikli amacınız, çocuklarınızın iyi yetiştirilmesi ve vatanına faydalı bireyler haline gelmesi olmalıdır." dedi.

Başkan Kurtulmuş, Türkiye'nin milleti ve devleti ile birlikte ortak hedeflere ulaşabileceğini dile getirerek, devletin imkanlarının Türk vatandaşlarına açık olduğunu vurguladı. "El ele, gönül gönüle vererek, eksiklerinizi beraber halledeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dünya çapında güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Daha ileriye gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret etti, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret etti, Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
2
Kırklareli'nde Kar Kalınlığı Yarım Metreye Ulaştı: Ulaşımda Zorluklar
3
AB'nin İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısına Tepkiler Artıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
5
Kars'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
6
Adana'da Dolandırıcılığa 5 Yıl 6 Ay Ceza: 29 Bin Lira Zarar!
7
CHP'li Suiçmez'den UYAP Verileriyle İcra Artışı Vurgusu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!