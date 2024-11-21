TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nikaragua Büyükelçisini Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nikaragua'nın Büyükelçisini Ağırladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva'yı kabul etti. Kabul, meclis binasında gerçekleştirilirken, basına kapalı olması dikkat çekti.
Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, Türkiye-Nikaragua ilişkileri üzerine olumlu katkılar sağlanması bekleniyor.
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