TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Aşkabat'ta Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Aşkabat Temasları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası Forumda İlişkiler Tartışıldı

Kurtulmuş, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yılı vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılmak için Aşkabat’ta bulundu. Görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılar gibi güncel küresel meseleler ele alındı.

Diğer Liderlerle İletişim

Forum çerçevesinde Kurtulmuş, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte birçok liderle bir araya geldi. Karşılama töreninin ardından fuaye alanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.